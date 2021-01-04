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Ракурс
Рисі в Карпатах. Фото: Facebook

Рисі в Карпатах — в мережі опублікували унікальні фото

4 січ 2021, 13:23
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Рисі в Карпатах — рідкісні тварини, їх налічується приблизно 350−400 особин. Місцевому фотографу вдалося зафіксувати унікальні кадри котячої сімейки — маму з дитинчам.

Мирон Марецький дуже довго «полював» за цією твариною. Спеціалісти роками ходять Карпатами, щоб зробити хоча б один знімок. Йому вдалося сфотографувати сім’ю. Це мама з дитинчам. Очевидно, природний заповідник Горгани забезпечив спокій цій родині. Керівництво забезпечило порядок і відсутність браконьєрів. Тому ця сімейка почуває себе спокійно там, — розповів для «Суспільне Карпати» заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко.

Рисі в Карпатах. Джерело: Facebook

Світлини вразили всю природоохоронну спільноту та небайдужих громадян. За словами Володимира Бучка, ця тварина перебуває на межі вимирання.

В природі рись тримається далеко від населених пунктів, у високогір’ї. Вона занесена до Червоної книги України, до міжнародного природоохоронного переліку, — розповів він.

Рисі в Карпатах. Джерело: Facebook

Рись настільки рідкісна, малочисельна та обережна тварина, що такий трофей здобути мало кому вдається. Це унікальний випадок і, звичайно, удача. Такі знімки трапляються раз на 100 років, вважає Богдан Бучко.

Рисі в Карпатах. Джерело: Facebook

Фотограф Мирон Марецький не є професійним зоологом чи біологом, але дуже любить природу.

Рисі в Карпатах. Джерело: Facebook


Тварини не втекли одразу. Він зробив п’ять унікальних кадрів мами з дитинчам. Але вже у лютому дитя триматиметься осторонь, бо самка буде чекати на самця. У лютому-березні проходить спарювання. Дитинча буде ходити збоку. Рись веде одинокий спосіб життя. Але зараз вони як мама і дитинча тримаються разом, — розповів Богдан Бучко.

Джерело: Ракурс


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