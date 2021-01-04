Рисі в Карпатах. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148599-rysi-v-karpatah-v-mereji-opublikuvaly-unikalni-foto.html

Ракурс

Рисі в Карпатах — рідкісні тварини, їх налічується приблизно 350−400 особин. Місцевому фотографу вдалося зафіксувати унікальні кадри котячої сімейки — маму з дитинчам.

Мирон Марецький дуже довго «полював» за цією твариною. Спеціалісти роками ходять Карпатами, щоб зробити хоча б один знімок. Йому вдалося сфотографувати сім’ю. Це мама з дитинчам. Очевидно, природний заповідник Горгани забезпечив спокій цій родині. Керівництво забезпечило порядок і відсутність браконьєрів. Тому ця сімейка почуває себе спокійно там, — розповів для «Суспільне Карпати» заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко.

Світлини вразили всю природоохоронну спільноту та небайдужих громадян. За словами Володимира Бучка, ця тварина перебуває на межі вимирання.

В природі рись тримається далеко від населених пунктів, у високогір’ї. Вона занесена до Червоної книги України, до міжнародного природоохоронного переліку, — розповів він.

Рись настільки рідкісна, малочисельна та обережна тварина, що такий трофей здобути мало кому вдається. Це унікальний випадок і, звичайно, удача. Такі знімки трапляються раз на 100 років, вважає Богдан Бучко.

Фотограф Мирон Марецький не є професійним зоологом чи біологом, але дуже любить природу.