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Ракурс
Сніг у Карпатах. Фото: Facebook

Карпати присипало снігом «під ялинку» — святкові фото

2 січ 2021, 10:55
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Сніг у Карпатах випав сьогодні, 2 січня, у другий день нового року. Станом на 8.00 у горах спостерігається ясна погода, а температура навколишнього середовища складає −8°С.

Унікальними фото засніжених гір поділилася прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Сніг у Карпатах. Фото: Facebook

На фото можна побачити повністю засніжену казкову фортецю, яка насправді є обсерваторією на горі Піп Іван Чорногірський.

Сніг у Карпатах. Фото: Facebook

Туристи з цікавістю коментують святкові карпатські фото, і зауважують, що мріють потрапити до гірського масиву знову, щоб побачити цю красу власними очима.

Реакція соцмереж. Фото: Facebook


Наголосимо, що сніг накрив також і популярні курорти, розташовані у Карпатах, а тому лижники та сноубордисти мають можливість кататися досхочу з такими погодними умовами.

Сніг у Карпатах. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший сніг накрив українську столицю. Погода у Києві різко змінилася ближче до вечора 17 листопада. У місті пішов мокрий сніг, який тривав до ранку наступного дня.

Джерело: Ракурс


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