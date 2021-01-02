Сніг у Карпатах. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148541-karpaty-prysypalo-snigom-pid-yalynku-svyatkovi-foto.html

Ракурс

Сніг у Карпатах випав сьогодні, 2 січня, у другий день нового року. Станом на 8.00 у горах спостерігається ясна погода, а температура навколишнього середовища складає −8°С.

Унікальними фото засніжених гір поділилася прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.





На фото можна побачити повністю засніжену казкову фортецю, яка насправді є обсерваторією на горі Піп Іван Чорногірський.





Туристи з цікавістю коментують святкові карпатські фото, і зауважують, що мріють потрапити до гірського масиву знову, щоб побачити цю красу власними очима.





Наголосимо, що сніг накрив також і популярні курорти, розташовані у Карпатах, а тому лижники та сноубордисти мають можливість кататися досхочу з такими погодними умовами.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший сніг накрив українську столицю. Погода у Києві різко змінилася ближче до вечора 17 листопада. У місті пішов мокрий сніг, який тривав до ранку наступного дня.