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Ракурс
Карпаты. Фото: прес-служба

Карпаты засыпало снегом «под елочку» — праздничные фото

2 янв 2021, 10:55
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Снег в Карпатах выпал сегодня, 2 января, во второй день нового года. По состоянию на 8.00 в горах наблюдается ясная погода, а температура окружающей среды составляет −8° С.

Уникальными фото заснеженных гор поделилась пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Снег в Карпатах. Фото: FacebookНа фото можно увидеть полностью заснеженную сказочную крепость, которая на самом деле является обсерваторией на горе Поп Иван Черногорский.

Снег в Карпатах. Фото: FacebookТуристы с интересом комментируют праздничные карпатские фото, и отмечают, что мечтают попасть в горы снова, чтобы увидеть эту красоту собственными глазами.


Реакция соцсетей. Фото: FacebookОтметим, что снег накрыл также и популярные курорты, расположенные в Карпатах, а потому лыжники и сноубордисты имеют возможность кататься вволю с такими погодными условиями.

Снег в Карпатах. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что первый снег накрыл украинскую столицу. Погода в Киеве резко изменилась ближе к вечеру 17 ноября. В городе пошел снег, который продолжался до утра следующего дня.

Источник: Ракурс


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