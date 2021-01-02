Карпаты. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/n148541-karpaty-zasypalo-snegom-pod-elochku-prazdnichnye-foto.html

Ракурс

Снег в Карпатах выпал сегодня, 2 января, во второй день нового года. По состоянию на 8.00 в горах наблюдается ясная погода, а температура окружающей среды составляет −8° С.

Уникальными фото заснеженных гор поделилась пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.



На фото можно увидеть полностью заснеженную сказочную крепость, которая на самом деле является обсерваторией на горе Поп Иван Черногорский.

Туристы с интересом комментируют праздничные карпатские фото, и отмечают, что мечтают попасть в горы снова, чтобы увидеть эту красоту собственными глазами.

Отметим, что снег накрыл также и популярные курорты, расположенные в Карпатах, а потому лыжники и сноубордисты имеют возможность кататься вволю с такими погодными условиями.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый снег накрыл украинскую столицу. Погода в Киеве резко изменилась ближе к вечеру 17 ноября. В городе пошел снег, который продолжался до утра следующего дня.