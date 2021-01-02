Сколько ДТП зафиксировали в первый день нового года на Киевщине, рассказали в полиции

ДТП. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148540-skolko-dtp-zafiksirovali-v-pervyy-den-novogo-goda-na-kievschine-rasskazali-v-policii.html

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ДТП в Киеве не стало меньше во время праздников. В Киевской области за первый день нового года, 1 января, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб.

ДТП обернулись травмами для семерых человек. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

За 1 января произошло 33 ДТП, из них семь ДТП — с травмированными, еще семь человек получили травмы и один человек погиб, — сообщили в полиции.

Отметим, что по состоянию на 2 декабря в Украине сохраняются тяжелые погодные условия — в некоторых регионах идут дожди и наблюдаются сильные туманы. Дождь зафиксировали в Днепропетровской, Луганской и Черниговской областях, на остальной территории туманы. Средняя температура воздуха составляет 1−4° тепла, на западе до −2° мороза.

Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками местами мокрое. На большинстве перевалочных участках дорог без осадков, лишь на Ужоцком и Яблунецком выпадает небольшой снег.

На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 164 единицы техники и 185 рабочих.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате ДТП на Киевщине столкнулись восемь автомобилей. Авария произошла 30 декабря около 10.00 в селе Вита-Почтовая у светофора на автодороге «Киев-Одесса». По предварительной информации, два человека получили травмы.