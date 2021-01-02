Меган Маркл. Фото: ОК

https://racurs.ua/n148539-licemery-ispolzuuschie-syna-dlya-populyarnosti-v-seti-raskritikovali-povedenie-megan-markl.html

Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцог и герцогиня Сассекские, подверглись жесткой критике со стороны слушателей подкаста, который вышел на платформе Spotify.

Он занял всего лишь 17-е место в топе, несмотря на актуальную тему шоу. Об этом сообщает Express.

Сообщается, что дебютный выпуск подкаста принца Гарри и его жены Меган Маркл был посвящен активистам, наиболее ярко проявившим себя в ушедшем 2020 году.

Пользователи сети и слушателя сервиса обвинили пару в лицемерии. Они обратили внимание на то, что супруги заявляют о своем стремлении к приватности, но при этом не упускают возможности использовать своего сына Арчи ради популярности. Голос малыша в качестве бонуса можно было услышать в выпуске передачи.

Отметим, что ранее пара заключила контракт с платформой Spotify. Каждый из них запустил свой собственный проект. Герцог и герцогиня Сассекские также анонсировали создание продюсерской компании — Archewell Audio. Помимо собственных проектов, они планируют продюсировать другие шоу, начиная с 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри выпустили свой первый подкаст на платформе Spotify. Они вместе со знаменитостями и активистами рассуждали о 2020 годе. Вместе с монаршими особами на подкасте выступили певец сэр Элтон Джон, актер Джеймс Корден, писатель Мэтт Хейга и теннисистка Наоми Осака.