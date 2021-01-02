Офис генпрокурора. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n148538-chinovnik-ofisa-venediktovoy-byl-nayden-mertvym-v-novogodnuu-noch-smi.html

Ракурс

Офис генпрокурора потерял одного из сотрудников во время новогодней ночи. Заместитель начальника одного из управлений Офиса Венедиктовой был найден мертвым в ночь с 31 декабря на 1 января на базе отдыха на Черниговщине.

Мужчину нашли голым в лесу. Об этом сообщают «Буквы» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что около 14.00 1 января в полицию обратился охранник загородного комплекса «Бреч», что находится на Черниговщине. Он сообщил, что неподалеку базы отдыха обнаружен труп 42-летнего заместителя начальника одного из управлений Офиса генпрокурора.

По предварительной информации, чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая тоже работает в Офисе генпрокурора. Около 2.30 1 января мужчина пошел в лес. Возвращаясь оттуда в 5.00 он остановился и начал снимать с себя одежду, что зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов.

Обстоятельства смерти мужчины и то, кто и как обнаружил его тело, пока неизвестны. Источники сообщают, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, как и следов борьбы, а предварительной причиной смерти называют переохлаждение организма.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусная болезнь COVID-10 унесла жизнь Андрея Ена — следователя Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана. Отмечается, что Ена в течение уже длительного времени был ключевым следователем по одному из самых кровавых эпизодов революции достоинства — расстрелу протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.