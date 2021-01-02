Офіс генпрокурора. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n148538-chynovnyk-ofisu-venediktovoyi-buv-znaydenyy-mertvym-u-novorichnu-nich-zmi.html

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Офіс генпрокурора втратив одного зі співробітників під час новорічної ночі. Заступник начальника одного з управлінь Офісу Венедиктової був знайдений мертвим у ніч з 31 грудня на 1 січня на базі відпочинку на Чернігівщині.

Чоловіка знайшли голим у лісі. Про це повідомляють «Букви» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що близько 14.00 1 січня до поліції звернувся охоронець заміського комплексу «Бреч», що знаходиться на Чернігівщині. Він повідомив, що неподалік бази відпочинку виявили труп 42-річного заступника начальника одного з управлінь Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, чиновник відпочивав на базі разом зі своєю 36-річною дружиною, яка теж працює в Офісі генпрокурора. Близько 2.30 1 січня чоловік пішов до лісу. Повертаючись звідти 5.00 він зупинився і почав знімати з себе одяг, що зафіксували камери спостереження одного з приватних будинків.

Обставини смерті чоловіка і те, хто і як виявив його тіло, наразі невідомі. Джерела інформують, що видимих тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявлено, як і слідів боротьби, а попередньою причиною смерті називають переохолодження організму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусна хвороба COVID-10 забрала життя Андрія Єна — слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) у справах Майдану. Зазначається, що Єна протягом вже тривалого часу був ключовим слідчим по одному з найбільш кривавих епізодів Революції гідності — розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.