Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n148537-koronavirus-v-ukrayini-vidstupyv-na-svyata-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися, але динаміка захворюваності різко впала у перші дні 2021 року. Так, за минулу добу, 1 січня, вірус виявили у 5 тис. 38 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 67 тис. 517 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 606 людей, а в цілому вже одужало 722 тис. 615 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померла від хвороби 51 особа. Загальна кількість жертв становить 18 тис. 731 людина. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 167 тис. 781.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській області (434 випадки), Київській області (407 інфікованих), Миколаївській області (391 новий хворий).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 112 тис. 649 (+293);

Вінницька область — 22 тис. 801 (+66);

Волинська область — 33 тис. 312 (+105);

Дніпропетровська область — 59 тис. 293 (+302);

Донецька область — 37 тис. 198 (+289);

Житомирська область — 39 тис. 982 (+378);

Закарпатська область — 28 тис. 407 (+94);

Запорізька область — 54 тис. 717 (+110);

Івано-Франківська область — 43 тис. 489 (+148);

Київська область — 60 тис. 238 (+407);

Кіровоградська область — 8 тис. 544 (+22);

Луганська область — 10 тис. 923 (+93);

Львівська область — 62 тис. 130 (+434);

Миколаївська область — 31 тис. 705 (+391);

Одеська область — 71 тис. 889 (+220);

Полтавська область — 36 тис. 733 (+135);

Рівненська область — 41 тис. 503 (+228);

Сумська область — 41 тис. 350 (+361);

Тернопільська область — 34 тис. 275 (+81);

Харківська область — 70 тис. 212 (+122);

Херсонська область — 18 тис. 044 (+138);

Хмельницька область — 39 тис. 932 (+240);

Черкаська область — 39 тис. 481 (+130);

Чернівецька область — 40 тис. 357 (+132);

Чернігівська область — 30 тис. 353 (+119).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може виявляти в повітрі біосенсор, створений іспанськими вченими. Застосування таких біосенсорів дозволить виявляти коронавірус в таких публічних місцях як транспорт, лікарні, школи, кінотеатри тощо.