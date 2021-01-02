Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n148537-koronavirus-v-ukraine-otstupil-na-prazdniki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, но динамика заболеваемости резко упала в первые дни 2021 года. Так, за минувшие сутки, 1 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 38 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 67 тыс. 517 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 606 человек, а в целом уже выздоровели 722 тыс. 615 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умер от болезни 51 человек. Общее число жертв составляет 18 тыс. 731 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 167 тыс. 781.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области (434 случая), Киевской области (407 инфицированных), Николаевской области (391 новый больной).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 112 тыс. 649 (+293);

Винницкая область — 22 тыс. 801 (+66);

Волынская область — 33 тыс. 312 (+105);

Днепропетровская область — 59 тыс. 293 (+302);

Донецкая область — 37 тыс. 198 (+289);

Житомирская область — 39 тыс. 982 (+378);

Закарпатская область — 28 тыс. 407 (+94);

Запорожская область — 54 тыс. 717 (+110);

Ивано-Франковская область — 43 тыс. 489 (+148);

Киевская область — 60 тыс. 238 (+407);

Кировоградская область — 8 тыс. 544 (22);

Луганская область — 10 тыс. 923 (+93);

Львовская область — 62 тыс. 130 (+434);

Николаевская область — 31 тыс. 705 (+391);

Одесская область — 71 тыс. 889 (220);

Полтавская область — 36 тыс. 733 (+135);

Ровенская область — 41 тыс. 503 (+228);

Сумская область — 41 тыс. 350 (+361);

Тернопольская область — 34 тыс. 275 (+81);

Харьковская область — 70 тыс. 212 (+122);

Херсонская область — 18 тыс. 044 (+138);

Хмельницкая область — 39 тыс. 932 (+240);

Черкасская область — 39 тыс. 481 (+130);

Черновицкая область — 40 тыс. 357 (+132);

Черниговская область — 30 тыс. 353 (+119).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может обнаруживать в воздухе биосенсор, созданный испанскими учеными. Применение таких биосенсоров позволит выявлять коронавирус в таких публичных местах, как транспорт, больницы, школы, кинотеатры.