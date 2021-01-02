Коронавирус в Украине отступил на праздники (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148537-koronavirus-v-ukraine-otstupil-na-prazdniki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться, но динамика заболеваемости резко упала в первые дни 2021 года. Так, за минувшие сутки, 1 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 38 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 67 тыс. 517 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 606 человек, а в целом уже выздоровели 722 тыс. 615 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умер от болезни 51 человек. Общее число жертв составляет 18 тыс. 731 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 167 тыс. 781.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области (434 случая), Киевской области (407 инфицированных), Николаевской области (391 новый больной).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 112 тыс. 649 (+293);
- Винницкая область — 22 тыс. 801 (+66);
- Волынская область — 33 тыс. 312 (+105);
- Днепропетровская область — 59 тыс. 293 (+302);
- Донецкая область — 37 тыс. 198 (+289);
- Житомирская область — 39 тыс. 982 (+378);
- Закарпатская область — 28 тыс. 407 (+94);
- Запорожская область — 54 тыс. 717 (+110);
- Ивано-Франковская область — 43 тыс. 489 (+148);
- Киевская область — 60 тыс. 238 (+407);
- Кировоградская область — 8 тыс. 544 (22);
- Луганская область — 10 тыс. 923 (+93);
- Львовская область — 62 тыс. 130 (+434);
- Николаевская область — 31 тыс. 705 (+391);
- Одесская область — 71 тыс. 889 (220);
- Полтавская область — 36 тыс. 733 (+135);
- Ровенская область — 41 тыс. 503 (+228);
- Сумская область — 41 тыс. 350 (+361);
- Тернопольская область — 34 тыс. 275 (+81);
- Харьковская область — 70 тыс. 212 (+122);
- Херсонская область — 18 тыс. 044 (+138);
- Хмельницкая область — 39 тыс. 932 (+240);
- Черкасская область — 39 тыс. 481 (+130);
- Черновицкая область — 40 тыс. 357 (+132);
- Черниговская область — 30 тыс. 353 (+119).
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может обнаруживать в воздухе биосенсор, созданный испанскими учеными. Применение таких биосенсоров позволит выявлять коронавирус в таких публичных местах, как транспорт, больницы, школы, кинотеатры.