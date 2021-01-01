Ученые доказали опасность коронавируса для сосудов мозга, фото — РИА

https://racurs.ua/n148521-uchenye-dokazali-opasnost-koronavirusa-dlya-sosudov-mozga.html

Ракурс

Мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть более восприимчивым к повреждению микрососудов.

Новость о связи между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга обнародовала группа ученых в New England Journal of Medicine.

Повреждение микрососудов, по мнению ученых, может вызываться воспалительной реакцией организма на вирус.

В ходе исследования ученые работали с образцами ткани мозга 19 пациентов от пяти до 73 лет, умерших после заражения инфекцией с марта по июль 2020 года. У многих из них были факторы риска — диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение.

Снимки МРТ показали множество очагов воспаления и мелких кровотечений в мозге. Как отмечается в материале, группа исследователей ожидала увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода, однако там были обнаружены множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно связаны с инсультами или воспалением мозга.

При этом признаков коронавирусной инфекции в образцах ткани мозга не нашли.

Это значит, что повреждения, которые были найдены, возможно, не были вызваны коронавирусом, а высокой активностью иммунитета. Он начал атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов.

«Ракурс» сообщал о другом исследования ученых. Выяснилось, что коронавирус быстро умирает на поверхностях, поэтому риск заражения от прикосновения очень мал.