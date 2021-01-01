Лондон завершил Brexit — королева одобрила закон о торговом соглашении с ЕС

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В Великобритании завершили Brexit (Брекзит). В ночь на 31 декабря, за 11 часов до окончания «переходного периода», королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о торговой сделке.

Ранее парламент Великобритании утвердил торговое соглашение с Евросоюзом. Соединенное Королевство завершило выход из состава ЕС, начатый в июне 2016 года, сообщает BBC.

Законопроект поддержали обе палаты — общин и лордов. Документ подписал и премьер страны Борис Джонсон.

Испания и Великобритания предварительно согласовали статус заморской территории британцев — Гибралтара. Эта договоренность станет основой соглашения ЕС и Великобритании. Предполагается, что Гибралтар сможет пользоваться преимуществами Шенгенской зоны, чтобы не устанавливать границу.

Соглашение выводит Британию из единого рынка ЕС и Таможенного союза, но исключает возможность введения тарифов на товары. Великобритания и ЕС могут продолжать торговлю без дополнительных налогов на товары. Люди, которые путешествуют или работают между ЕС и Великобританией, почувствуют на себе изменения и последствия подписания соглашения.

Судьба этой великой страны теперь твердо находится в наших руках, — сказал премьер Борис Джонсон, когда благодарил депутатов за принятие соглашения.

Противники соглашения говорят, что состояние страны будет хуже, чем был в ЕС. Несмотря на то, что Brexit произошел 31 января 2020 года, Великобритания продолжала работать по правилам торговли Брюсселя. Новое соглашение устанавливает новые деловые экономические и оборонные отношения после разрыва связей ЕС и Великобритании.

Соглашение по Brexit было согласовано за несколько дней до крайнего срока, поскольку британские лидеры должны были его разработать до конца 2020 года — через четыре с половиной года после референдума о выходе страны из ЕС.

Кроме того, 1 января вступило в силу соглашение о свободной торговле с Великобританией, которое ранее ратифицировала Верховная Рада. 98% украинской продукции получит доступ на британский рынок, а с 2023 года для Украины будет либерализовано еще 2%.

В Минэкономики заявили, что соглашение «значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством».