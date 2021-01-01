Лондон завершив Brexit — королева схвалила закон про торгову угоду з ЄС

https://racurs.ua/ua/n148520-london-zavershyv-brexit-koroleva-shvalyla-zakon-pro-torgovu-ugodu-z-ies.html

Ракурс

У великій Британії завершили Brexit (Брекзіт). У ніч проти 31 грудня, за 11 годин до закінчення «перехідного періоду», королева Великої Британії Єлизавета II підписала ухвалений парламентом закон про торгову угоду.

Раніше парламент Британії затвердив торгову угоду з Євросоюзом. Сполучене Королівство завершило вихід зі складу ЄС, розпочатий у червні 2016 року, повідомляє BBC.

Законопроект підтримали обидві палати — громад і лордів. Документ підписав і премʼєр країни Борис Джонсон.

Іспанія і Велика Британія попередньо погодили статус заморської території британців — Гібралтару. Ця домовленість стане основою угоди ЄС і Великої Британії. Передбачається, що Гібралтар зможе користуватися перевагами Шенгенської зони, щоб не встановлювати кордон.

Угода виводить Британію з єдиного ринку ЄС і митного союзу, але виключає можливість введення тарифів на товари. Британія та ЄС можуть продовжувати торгівлю без додаткових податків на товари. Люди, які подорожують або працюють між ЄС і Великою Британією, відчують на собі зміни і наслідки підписання угоди.

Доля цієї великої країни тепер твердо знаходиться в наших руках, — сказав прем'єр Борис Джонсон, коли дякував депутатам за ухвалення угоди.

Противники угоди кажуть, що стан країни буде гіршим, ніж був в ЄС. Попри те, що Brexit стався 31 січня 2020 року, Британія продовжувала існувати за правилами торгівлі Брюсселя. Нова угода ж встановлює нові ділові економічні і безпекові відносини після розриву зв’язків ЄС і Британії.

Угода щодо Brexit була узгоджена за кілька днів до крайнього терміну, оскільки британські лідери мали її розробити до кінця 2020 року — через чотири з половиною роки після референдуму про вихід країни з ЄС.

Крім того, 1 січня набула чинності угода про вільну торгівлю з Великою Британією, яку раніше ратифікувала Верховна Рада. 98% української продукції отримає доступ на британський ринок, а з 2023 року для України буде лібералізовано ще 2%.

У Мінекономіки зазначили, що угода «значно покращить баланс і структуру двосторонньої торгівлі між Україною та Сполученим Королівством».