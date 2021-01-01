Вчені довели небезпеку коронавірусу для судин мозку, фото — РІА

https://racurs.ua/ua/n148521-vcheni-dovely-nebezpeku-koronavirusu-dlya-sudyn-mozku.html

Ракурс

Мозок заражених коронавірусом пацієнтів може бути більш сприйнятливішим до пошкодження мікросудин.

Зв’язок між корона вірусом та ушкодженнями судин мозку оприлюднила група вчених в New England Journal of Medicine.

Пошкодження мікросудин, на думку вчених, може викликатися запальної реакцією організму на вірус.

В ході дослідження, вчені працювали з зразками тканини мозку 19 пацієнтів від п’яти до 73 років, які померли після зараження інфекцією з березня по липень 2020 року. У багатьох з них були фактори ризику — діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння.

Знімки МРТ показали безліч вогнищ запалення і дрібних кровотеч в мозку. Як зазначається в матеріалі, група дослідників очікувала побачити пошкодження, викликані нестачею кисню, однак там були виявлені безліч дрібних пошкоджень нервової тканини, які зазвичай пов’язані з інсультами або запаленням мозку.

При цьому ознак коронавірусної інфекції в зразках тканини мозку не знайшли.

Це означає, що пошкодження, які були знайдені, можливо не були викликані коронавірусом, а високою активністю імунітету. Він почав атакувати не тільки вірус, але й здорові клітини кровоносних судин.

«Ракурс» повідомляв про інше дослідження науковців. З’ясувалося, що коронавірус швидко вмирає на поверхнях, тому ризик зараження від дотику дуже малий.