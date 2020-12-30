Дезінфекція поверхонь виявилася неефективною проти коронавірусу

Дезинфекція. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148461-dezinfekciya-poverhon-vid-koronavirusu-vyyavylasya-neefektyvnou.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує ширитися, а науковцям вдалося з’ясувати, що дезинфекція поверхонь є майже повністю неефективною.

З’ясувалося, що вірус швидко вмирає на поверхнях, тому ризик зараження від дотику дуже малий. Про це повідомляє національне радіо npr. org.

Мікробіолог з Університету Рутгерса Емануель Голдман заявив, що у лікарнях були перевірені поверхні поруч з пацієнтами з коронавірусом, і на них не знайшли вірус. За його словами, була виявлена ​​вірусна РНК, схожа на «труп вірусу», — це те, що залишається після смерті вірусу.

Вірус не знаходять на поверхнях, тому що він дуже чутливий до навколишнього середовища — він дуже швидко розкладається, — говорить Голдман.

Наголосимо, що ще у січні та лютому вчені були впевнені, що поверхневе забруднення є проблемою. Фактично, початкові дослідження показали, що вірус може жити на поверхні протягом декількох днів. Вважалося, що зараження може відбуватися, коли інфікована людина чхала або кашляла на прилеглі поверхні. Тому людям порадили дезінфікувати місця загального користування.

Тепер вчені заявляють, що це було зайвим, бо є всі докази того, що вдихання вірусу через повітря є основним шляхом зараження. Вчені тепер знають, що перші поверхневі дослідження проводилися в чистих лабораторних умовах з використанням більшої кількості вірусу, ніж можна було б виявити в реальному житті.

Коли ви бачите, як люди проводять дезінфекцію вулиць, тротуарів, стін і метро, я просто не знаю ніяких даних, що підтверджують той факт, що ми заражаємося вірусами, які стрибають на нас з тротуарів, — заявила професорка Ліндсі Марр.



За її словами, замість того, щоб приділяти так багато уваги очищенню поверхонь, краще приділити увагу очищенню повітря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу призвела до появи нових штамів, які, зокрема, активно поширюються у Великій Британії та на півдні Африки. Попри певні зміни в будові вірусів, вони все ще виявляються наявними тестами на коронавірус SARS-CoV-2.