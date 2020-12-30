Дезинфекция поверхностей оказалась неэффективной против коронавируса

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148461-dezinfekciya-poverhnostey-okazalas-neeffektivnoy-protiv-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться, а ученым удалось выяснить, что дезинфекция поверхностей почти полностью неэффективна.

Выяснилось, что вирус быстро погибает на поверхностях, поэтому риск заражения от прикосновения очень мал. Об этом сообщает национальное радио npr.org.

Микробиолог из Университета Рутгерса Эмануэль Голдман заявил, что в больницах были проверены поверхности рядом с пациентами с коронавирусом, и на них не нашли вирус. По его словам, была обнаружена вирусная РНК, похожая на «труп вируса», — это то, что остается после смерти вируса.

Вирус не находят на поверхностях, потому что он очень чувствителен к окружающей среде и очень быстро разлагается, — говорит Голдман.

Отметим, что еще в январе и феврале ученые были уверены, что поверхностное загрязнение является проблемой. Фактически, начальные исследования показали, что вирус может жить на поверхности в течение нескольких дней. Считалось, что заражение может происходить, когда инфицированный человек чихал или кашлял на прилегающие поверхности. Поэтому людям посоветовали дезинфицировать места общего пользования.

Теперь ученые заявляют, что это было лишним, потому что есть все доказательства того, что вдыхание вируса через воздух является основным путем заражения. Ученые теперь знают, что первые поверхностные исследования проводились в чистых лабораторных условиях с использованием большего количества вируса, чем можно было бы обнаружить в реальной жизни.

Когда вы видите, как люди проводят дезинфекцию улиц, тротуаров, стен и метро, я просто не знаю никаких данных, подтверждающих тот факт, что мы заражаемся вирусами, которые прыгают на нас с тротуаров, — заявила профессор Линдси Марр.



По ее словам, вместо того, чтобы уделять так много внимания очистке поверхностей, лучше уделить внимание очистке воздуха.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса привела к появлению новых штаммов, которые, в частности, активно распространяются в Великобритании и на юге Африки. Несмотря на некоторые изменения в строении вирусов, они все еще обнаруживаются в тестах на коронавирус SARS-CoV-2.