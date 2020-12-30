Итоги года - главные мировые события 2020 года

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Ракурс

Итоги 2020 года подводит «Ракурс» — мы решили вспомнить главные мировые события уходящего года: распространение коронавируса из китайского Уханя и поиск вакцины от COVID-19, намеренная атака на украинский авиалайнер в Иране, протестные акции международного антирасистского движения после убийства полицейскими афроамериканца в США, мощный взрыв в порту Бейрута, масштабные пожары в Австралии, победа Джо Байдена на президентских выборах в США и многое другое — вспомним напоследок, чем жил мир в 2020 году.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавирусной болезни COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, началась со вспышки заболевания в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. События в Китае в январе-марте 2020 года оказали большое влияние на жизнь людей, в связи с чем 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эту вспышку пандемией. По состоянию на конец декабря в мире официально зафиксировали свыше 81 млн инфицированных, число летальных случаев приближается к 2 млн.

Вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем и через близкие контакты. Также можно заразиться, прикоснувшись к «коронавирусной» поверхности (например, дверной ручке), а затем к лицу (глазам, носу). Ряд стран мира с целью минимизации темпов распространения коронавируса в 2020 году вводили жесткие ограничения. Карантин в Украине действовал весной. Еще один локдаун запланирован с 8 по 25 января 2021 года.

Пандемия привела к серьезным глобальным социально-экономическим последствиям. Речь идет не только об убытках, которые понесли сферы туризма и пассажирских авиаперевозок, но и об отмене или отсрочке культурных, спортивных, религиозных и других мероприятий, массовом сворачивании объемов производства, упадке развития малого бизнеса, возникновении явления панических покупок из-за страха дефицита товаров и продуктов. Объемы распространения дезинформации и теории заговора о вирусе в 2020 году увеличивались в геометрической прогрессии.

Проблеском надежды стало появление вакцины от коронавируса и начало массовой вакцинации в ряде развитых стран в ноябре-декабре 2020 года.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране

На Рождество 8 января 2020 года украинцев и мир шокировала трагическая новость о гибели 176 пассажиров рейса Тегеран-Киев в результате атаки сил ПВО Ирана на самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Самолет был сбит спустя несколько часов после того, как Иран направил баллистические ракеты на две военные базы Ирака, где размещаются американские войска, в качестве акта возмездия за убийство иранского генерал-майора Сулеймани. После этого Тегеран ожидал симметричного ответа Вашингтона. В 6.14 по местному времени военные Ирана «по ошибке» сбили пассажирский самолет, который за несколько минут до того вылетел из аэропорта в Тегеране. В этой авиакатастрофе погибли и 11 украинцев — опытный экипаж самолета и два пассажира.

11 января президент Ирана Рухани, после нескольких дней отрицаний, признал, что самолет «случайно» сбили ракетами, которые запустил Корпус стражей Исламской революции. Официальный Тегеран утверждает, что причиной трагедии стал человеческий фактор. По состоянию на декабрь 2020 года, переговоры о расследовании авиакатастрофы и возмещении компенсации семьям погибшим продолжаются. Иран неохотно идет на коммуникацию с пострадавшими странами.

Протесты на расовой почве Black Lives Matter

В 2020 году в Соединенных Штатах и ​​других странах мира, несмотря на суровый карантин из-за пандемии коронавируса, не утихали протесты на расовой почве. Толчком к новой волне протестов стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Видео «медленной смерти» Флойда было обнародовано в интернете и быстро стало «вирусным». Момент задержания Флойда добавил масла в огонь и запустил демонстрации по всей стране.

Лозунг Black Lives Matter иногда понимают как «только жизнь чернокожих имеет значение», хотя речь идет о «жизни чернокожих также имеют значение». В то же время движение BLM обвиняют в проявлении левого радикализма, поскольку в некоторых штатах акции против произвола полиции трансформировались в провокации и погромы, что вызвало сопротивление у консервативных американцев. Последние начали собираться на свои акции с оружием в руках. Однако далеко не все акции движения Black Lives Matter сопровождались драматическими событиями — поджогами, насилием, грабежами, драками. Многие мирные демонстрации остались без внимания СМИ — освещать мирные протесты «скучно», а пресса, как правило, быстрее обращает внимание на шок-контент.

Пожары в Австралии

Австралия столкнулась с одним из самых разрушительных сезонов пожаров, который длился с августа 2019 года до нового года и сжег рекордные 47 млн ​​акров. Пожары охватили большие территории, нанесли ущерб имуществу и повлекли гибель миллионов животных. Огонь уничтожил более 2,5 тыс. зданий, погибли 25 человек. Согласно подсчетам эксперта по биоразнообразию Австралии в Сиднейском университете, профессора Криса Дикмана, в лесных пожарах пострадали свыше миллиарда животных. Главными причинами пожаров стали рекордные жара и засухи, частые удары молний во время грозы, непреднамеренные и преднамеренные поджоги.

Взрывы в Бейруте

Два взрыва в порту Бейрута раздались вечером 4 августа 2020 года с интервалом в 15 мин. Мощность второго взрыва составила около 2 килотонн в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна практически полностью разрушила портовую инфраструктуру столицы Ливана и нанесла значительный ущерб зданиям на расстоянии до 10 км. В результате инцидента погибли по меньшей мере 220 человек. До 300 тыс. жителей города потеряли свои дома.

Причиной взрыва стало несоблюдение правил безопасности при хранении крупной партии аммиачной селитры из арестованного российского судна. На месте взрыва образовался кратер диаметром 140 м. Взрывы были слышны даже на Кипре.

В прокуроре Ливана заявили, что в стене склада с селитрой была дыра, двери не закрывались, поэтому внутрь могли попасть посторонние. Первый взрыв произошел из-за сварочных работ в порту, искры от которых подожгли петарды на складе пиротехники. Впоследствии пожар охватил этот склад и послужил детонатором для соседнего с селитрой. Озвучены три возможные версии взрывов в Бейруте: небрежность, несчастный случай, внешнее вмешательство. По предварительным оценкам, ущерб от взрывов в Бейруте составляет 10−15 млрд долл.

Протесты в Беларуси

Акции протеста в Беларуси вспыхнули после фальсификации режимом Александра Лукашенко результатов президентских выборов 9 августа 2020 года. Основными целями мирных демонстраций стала отставка Лукашенко и проведение повторных, честных выборов. Правительство начало подавлять мирные демонстрации, используя резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Были задержаны тысячи людей. Начиная с вечера 9 августа по всей Беларуси в выходные проходят многотысячные марши. Протесты 2020 года являются крупнейшими в истории независимой Беларуси.

Война за Нагорный Карабах

В 2020 году состоялся новый всплеск нерешенного карабахского конфликта. Военная операция армии Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжалась 44 дня и закончилась для нее успехом. Баку вернул себе значительную часть территорий, оккупированных Арменией во время Первой карабахской войны. Заявление о прекращении войны Армения, Азербайджан и Россия подписали в ночь на 10 ноября. Население Армении восприняло это заявление как капитуляцию. В Ереване начались протесты и беспорядки. Мирное соглашение по Нагорному Карабаху (Арцаху) предусматривает, в частности, введение российских так называемых «миротворцев» в регион, выход армянских сил из прилегающих районов и контроль Азербайджана над частью территории Нагорного Карабаха, в том числе и городом Шуша.

Слухи о смерти Ким Чен Ына

В 2020 году начали распространяться слухи о смерти северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Предположение о его болезни и возможной смерти распространились после того как Ын пропустил события, посвященные памяти его деда Ким Ир Сена 15 апреля. Впоследствии он появился на публике, однако в августе новая волна скептицизма прокатилась по миру после заявлений представителя Южной Кореи о фальсификации мероприятий с участием Ким Чен Ына и его пребывании в вегетативном состоянии. Вместе с тем президент США Дональд Трамп весной заявил, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР не соответствует действительности. Осенью СМИ сообщили, что лидер КНДР и члены его семьи вакцинировались китайской экспериментальной вакциной от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 Северная Корея закрыла границы и еще больше изолировалась от остального мира. Пхеньян до сих пор утверждает об отсутствии случаев заражения коронавирусом.

Джо Байден победил на выборах президента США

Американский политик-демократ Джо Байден победил на выборах президента США действующего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа. Официально Байден займет пост президента США после инаугурации 20 января 2021 года. В то же время Трамп в течение двух месяцев после выборов в судах разных штатов продолжает оспаривать результаты президентских выборов, ставя под сомнение легитимность американской демократии.

Ранее Байден вместе с Бараком Обамой выиграли выборы 2008 года и выборы 2012 года. Тогда Байден занимал должность вице-президента США. Байден впервые за почти 30 лет победил действующего президента. Он также станет самым старым президентом в истории США.

Хакерская атака на Twitter Илона Маска и Барака Обамы

15 июля хакеры взломали ряд Twitter-аккаунтов известных бизнесменов, политиков и звезд шоу-бизнеса и разместили на них сообщение о фейковой раздаче биткоинов (якобы состоятельные люди решили поделиться своим богатством с остальными). Такие сообщения появились на страницах компаний Apple, Uber, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla Илона Маска, экс-президента США Барака Обамы, Джо Байдена, основателя Amazon Джеффа Безоса и ряда других известных влиятельных лиц. 16 июля в компании объяснили, что взлом аккаунтов был осуществлен благодаря скоординированной атаке с применением социальной инженерии. Впоследствии стало известно, что за этой атакой стоят минимум четыре человека возрастом 19−20 лет.

Эффект Вайнштайна

В 2020 году суд присяжных вынес приговор в скандальном деле против одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда и экс-главы киностудии Miramax Films Харви Вайнштейна. В 2017 году десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах (в частности, Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли). История обвинений Вайнштайна спровоцировала появление так называемого эффекта Вайнштайна, когда аналогичные дела возбуждались против других знаменитостей.

24 февраля 2020 года суд присяжных признал Вайнштайна виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. 11 марта 2020 года он был приговорен к 23 годам тюремного заключения.

Российскую организацию в США признали террористической

США внесли в список террористических организаций ультранационалистическое «Русское имперское движение». Эта организация занимается набором террористов для войны на Донбассе и стремится объявить РФ моноэтническим государством, классифицируя как «русский народ» россиян, украинцев и белорусов. Это первый случай, когда в «черный список» США попала организация, которая исповедует идею превосходства белой расы.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские сделали официальное заявление, в котором сообщили о своем намерении сложить с себя полномочия членов британской королевской семьи и стать финансово независимыми. Изначально принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Канаду, а затем — в США, где и приобрели собственный дом.

Подробные фото Солнца

В январе 2020 года астрономы опубликовали подробные фотографии Солнца, сделанные новым крупнейшим в мире солнечным телескопом Даниэля К. Инуэ. Телескоп был построен на гавайском вулкане Халеакала.

Этот год многие люди из разных уголков мира прожили по аналогии с вирусным видео с киевской школьницей, которая героически скользила по ледяному Андреевскому спуску. Несмотря на то, что 9-летняя девочка упала свыше 40 раз, она продолжала двигаться вперед.

2020-й, давай, до свидания!