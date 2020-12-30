COVID-19 и суициды. Фото: publish

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Ученые со всего мира сразу предупреждали о возможном росте самоубийств среди зараженных инфекцией из-за изоляции и карантина.

Психотерапевт Олег Чабан говорит, что суицид — понятие сложное, поскольку включает как биологические, так и социологические факторы, пишет «РБК-Украина».

Когда мы говорим о тотальном стрессе, вызванном пандемией, то понятно, что довольно часто человеческая психика не может справиться с чрезмерными требованиями к себе, — говорит специалист.

Также он сообщает, что на момент заражения у человека по большей части уже существуют и другие заболевания — физического и психического характера. Прежде всего, это тревога и депрессия.

Если к этому добавляется еще и мощная интоксикация и сложности с дыханием, то, конечно, человек входит в состояние невыразимых мучений, — говорит Чабан.

Психолог и консультант горячей телефонной линии эмоциональной поддержки Lifeline Ukraine Виктория Гуро рассказывает, что слишком много людей сталкиваются с отчаянием.

В Украине низкая социальная защищенность, люди не понимают, что им делать в сложных ситуациях, говорит она. Во время болезни это состояние только обостряется, отдаляя людей от решения других проблем.

У многих есть большие обязательства перед банком, есть кредиты. И как их платить, когда у тебя нет заработной платы, а ты еще и больной. Это влияет на эмоциональное и физическое состояние. И люди не могут смириться с этим, — говорит психолог.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт отметил, что пока рано оценивать связь между COVID-19 и самоубийствами. Впрочем, он настаивает, что украинская власть должна сосредоточиться на укреплении системы психического здоровья людей.

Поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19. Мы должны воспользоваться этой возможностью для создания служб психического здоровья, которые будут продолжать работать и в дальнейшем: инклюзивных, основанных на потребностях общины и доступных по цене, — сообщил он.

Вряд ли кто-то сможет утвердительно ответить на вопрос о том, что отношение медиков может влиять на намерения покончить с собой. Впрочем, как объясняет психотерапевт Олег Чабан, находясь в больнице, пациент может заболеть ятрогенией.

Это заболевание, возникающее от действий или слов медработников, которые «разбрасываются» непонятными терминами и безразлично относятся к больным.

Из-за этого человек чувствует себя немощным и это действительно может еще больше ухудшить состояние, говорит психотерапевт.

Медработники имеют синдром профессионального выгорания. Поэтому такой работник может побудить к негативным мыслям и пациента, страдающего психическими заболеваниями, — говорит Чабан.

С другой стороны, как отметила психолог Виктория Гуро, врачи и сами переживают еще большие панические атаки, чем пациенты. И это уже не говоря о том, что, кроме страха заразиться, медики сталкиваются с необоснованной неблагодарностью и получают довольно низкую зарплату.

Почему персонал так агрессивно опасен в своих высказываниях? Потому что это личные качества человека. Медперсонал боится даже больше, чем пациент. То, что панических атак у них еще больше, это правда. То, что они сидят на антидепрессантах, это тоже правда, — убеждает психолог.

Напомним, житель Кривого Рога совершил самоубийство из-за страха заразиться коронавирусной болезнью. Он оставил предсмертную записку и порезал себе вены на руках канцелярским ножом.