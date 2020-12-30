COVID-19 і суїциди. Фото: publish

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Вчені зі всього світу одразу попереджали про можливий ріст самогубств серед заражених інфекцією через ізоляцію та карантин.

Психотерапевт Олег Чабан каже, що суїцид — поняття складне, оскільки включає як біологічні, так і соціологічні фактори, пише «РБК-Україна».

Коли ми говоримо про тотальний стрес, який викликала пандемія, то зрозуміло, що доволі часто людська психіка не може впоратися з надмірними вимогами до себе, — говорить фахівець.

Також він пояснює, що на момент зараження у людини здебільшого вже існують й інші захворювання — фізичного і психічного характеру. Насамперед, тривога та депресія.

Якщо до цього додається ще й потужна інтоксикація і складність дихання, то, звичайно, що людина входить у стан невимовних мук, — говорить Чабан.

Психолог та консультант гарячої телефонної лінії емоційної підтримки Lifeline Ukraine Вікторія Гуро розповідає, що надто багато людей стикаються з відчаєм.

В Україні низька соціальна захищеність, люди не розуміють, що їм робити у складних ситуаціях, розповідає вона. Під час хвороби цей стан тільки загострюється, віддаляючи людей від розв’язання інших проблем.

У багатьох є великі зобов’язання перед банком, є кредити. І як їх платити, коли в тебе немає заробітної плати, а ти ще й хворий. Це впливає на емоційний та фізичний стан. І люди не можуть змиритись з цим, — говорить психолог.

Голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт зазначив, що поки що зарано оцінювати зв’язок між COVID-19 та самогубствами. Він наполягає, що українська влада має зосередитись на зміцненні системи психічного здоров’я людей.

Підтримка психічного здоров’я повинна бути інтегрована в національні протоколи відповіді на COVID-19. Ми повинні скористатися цією можливістю для створення служб психічного здоров’я, які будуть продовжувати працювати й надалі: інклюзивних, заснованих на потребах громади та доступних за ціною, — повідомив він.

Навряд чи хтось зможе ствердно відповісти на питання, чи може ставлення медиків впливати на наміри вкоротити собі віку. Як пояснює психотерапевт Олег Чабан, знаходячись у лікарні, пацієнт може захворіти на ятрогенію.

Це захворювання, яке виникає від дії чи слів медпрацівників, коли вони розкидаються незрозумілими термінами та байдуже ставляться до хворих.

Через це людина почуває себе немічною і це дійсно може ще більше погіршити стан, каже психотерапевт.

Медпрацівники мають синдром професійного вигорання. Тому такий працівник може спонукати до негативних думок й пацієнта, страждаючого психічними захворювання, — говорить Чабан.

З іншого боку, як зауважила психолог Вікторія Гуро, лікарі й самі переживають ще більші панічні атаки, ніж пацієнти. І це вже не говорячи про те, що, крім страху заразитись, медики стикаються з необґрунтованою невдячністю та отримують доволі низьку зарплату.

Чому персонал так агресивно небезпечний у своїх висловлюваннях? Бо це особисті якості людини. Медперсонал боїться навіть більше, ніж пацієнт. Те, що панічних атак у них ще більше, це правда. Те, що вони сидять на антидепресантах, це теж правда, — переконує психолог.

Нагадаємо, житель Кривого Рогу вчинив самогубство через страх заразитися коронавірусною хворобою. Він залишив передсмертну записку та порізав собі вени на руках канцелярським ножем.