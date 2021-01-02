Биткоин обновил исторический рекорд в первый день 2021 года

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За 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 1,47%. Об этом сообщает криптовалютна биржа CoinDesk.
Аналитики прогнозируют биткоину продолжение позитивного тренда к моменту взятия отметки 30 тыс., после которой на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция с экстремальной
продажей цифрового актива.
Биткоин. Фото: Istock
Биткоин обновил исторический рекорд в первый день 2021 годаhttps://racurs.ua/n148536-bitkoin-obnovil-istoricheskiy-rekord-v-pervyy-den-2021-goda.htmlРакурс
Курс биткоина, самой популярной криптовалюты, 1 января 2021 года в очередной раз обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 29 тыс. 649 долл. США, что является новым рекордом себестоимости.
За 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 1,47%. Об этом сообщает криптовалютна биржа CoinDesk.
В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда его стоимость превысила 29 тыс. 500 долл.
Аналитики прогнозируют биткоину продолжение позитивного тренда к моменту взятия отметки 30 тыс., после которой на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция с экстремальной
продажей цифрового актива.
Биткоин — самая популярная криптовалюта в мире, представляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, которая была представлена публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно биткоин является законодателем тенденций в мире криптовалют.
Напомним, ранее мы сообщали, что криптовалюта Bitcoin (биткоин) в среду, 30 декабря обновила исторический максимум. Биткоин подорожал до 28,445 долл. За сутки эта криптовалюта подорожала на 7,4%, а за неделю — на 19,6%.
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