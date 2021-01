Wham. Фото: Rolling Stones

Last Christmas, известная рождественская песня дуэта Wham!, на этой неделе впервые с момента выхода возглавила музыкальный чарт в Великобритании. К этому достижению композиция шла более 36 лет, что стало абсолютным рекордом по продолжительности выхода песни в музыкальный топ в стране.

На прошлой неделе Last Christmas прослушали 9,2 млн раз. Об этом сообщает Official Chart Company.

Отметим, что произошло это на четвертую годовщину со дня смерти одного из участников «Wham!» Джорджа Майкла. Эндрю Риджли, второй участник группы, заявил, что удивлен, несколько шокирован и крайне рад тому, что его песня наконец возглавила топ британского музыкального чарта.





Last Christmas стала песней, которая дольше всех в истории британских музыкальных чартов ждала выхода в топ. Предыдущий рекорд был у композиции Тони Кристи «(Is This The Way To) Amarillo», с момента выхода которой до попадания в топ прошло 33 года и четыре месяца.

С момента выхода Last Christmas с определенной периодичностью входила в британский музыкальный топ-50 во время рождественских праздников. В 2018 году она снова стала второй в чарте — но вершину покорить так и не смогла. Хотя знаменитая композиция установила новый рекорд, она одновременно потеряла другой — это был самый продаваемый сингл, который никогда не попадал в музыкальный топ.

Last Christmas («На прошлое Рождество», «прошлое Рождество») — песня британского поп-дуэта Wham!, выпущенная рекорд-компанией Epic Records в 1984 году, в формате double A-side с «Everything She Wants». Она была написана Джорджем Майклом, участником дуэта. Песня перепевалась многими артистами в течение последующих лет.

