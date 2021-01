Wham. Фото: Rolling Stones

Last Christmas, відома різдвяна пісня дуету Wham!, цього тижня вперше з моменту виходу очолила музичний чарт у Великій Британії. До цього досягнення композиція понад 36 років, що стало абсолютним рекордом із тривалості виходу пісні в музичний топ у країні.

На минулому тижні Last Christmas прослухали 9,2 млн разів. Про це повідомляє Official Chart Company.

Наголосимо, що сталося це на четверті роковини з дня смерті одного з учасників «Wham!» Джорджа Майкла. Ендрю Ріджлі, другий учасник гурту, заявив, що приємно вражений, дещо здивований і вкрай радий тому, що його пісня нарешті очолила топ британського музичного чарту.





Last Christmas стала піснею, що найдовше в історії британських музичних чартів чекала виходу в топ. Попередній рекорд був за композицією Тоні Крісті «(Is This The Way To) Amarillo», з моменту виходу якої до потрапляння в топ минуло 33 роки й чотири місяці.

З моменту виходу Last Christmas із певною періодичністю входила в британський музичний топ-50 під час різдвяних свят. У 2018 році вона знову стала другою в чарті — але вершину так і не змогла підкорити. Хоча знаменита композиція встановила новий рекорд, вона водночас втратила інший — це був найбільш продаваний сингл, який ніколи не потрапляв у музичний топ.

Last Christmas («На минуле Різдво», «Минулого Різдва») — пісня британського поп-дуету Wham!, випущена рекорд-компанією Epic Records в 1984 році, у форматі double A-side з «Everything She Wants». Вона була написана Джорджем Майклом, учасником дуету. Пісня переспівувалась багатьма артистами протягом наступних років.

