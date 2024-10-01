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Ракурс
Никулин поддерживает вторжение в Украину - Украинский протест на цирковом фестивале в Италии

Никулин поддерживает вторжение в Украину — Украинский протест на цирковом фестивале в Италии

1 окт 2024, 19:16
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Циркова артистка Анна Петренко на Міжнародному фестивалі циркового мистецтва в Італії виступила з протестом через росіянина в журі.


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Як виявилося, напередодні конкурсу організатори включили до складу суддів сина радянського клоуна Юрія Нікуліна — Максима, який підтримує політику владіміра путіна.

Зараз в Італії відбувається цирковий фестиваль. Цього року було запрошено артистів 22 національностей, зокрема артистів з України. Вперше за час проведення фестивалю крісло журі було представлене представнику росії, Максиму Нікуліну, директору Московського державного цирку.

А отже, чиновника, представника країни агресора. Під час війни приймати нагороду з рук агресора українському артисту організатори, зважаючи на все, вважають — нормальним і цілком етичним. Я не змогла, — уточнила Анна.

Дівчина вийшла на сцену з українським прапором та листівками з написом «Нікулін підтримує вторгнення в Україну».

Організатори розцінили це як порушення регламенту і «поширення пропаганди», через що дівчину дискваліфікували напередодні фіналу.

Источник: Ракурс


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