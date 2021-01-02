Біткоїн оновив історичний рекорд у перший день 2021 року

Біткоїн. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148536-bitkoyin-onovyv-istorychnyy-rekord-u-pershyy-den-2021-roku.html

Ракурс

Курс біткоїна, найпопулярнішої криптовалюти, 1 січня 2021 року вкотре оновив свій історичний максимум, досягнувши позначки 29 тис. 649 дол. США, що є новим рекордом собівартості.

За 24 години вартість криптовалюта виросла на 1,47%. Про це повідомляє криптовалютна біржа CoinDesk.





Минулого разу біткойн побив історичний максимум вранці 31 грудня. Тоді його вартість перевищила 29 тис. 500 дол.

Аналітики прогнозують біткоїну продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 тис. дол, після якої на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція за екстремального продажу цифрового активу.





Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме біткоїн є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що криптовалюта Bitcoin (біткоїн) у середу, 30 грудня оновила історичний максимум. Біткоїн подорожчав до 28,445 дол. За добу ця криптовалюта подорожчала на 7,4%, а за тиждень — на 19,6%.