Выявлять коронавирус в воздухе научились испанские ученые

Ученые создали биосенсор для выявления коронавируса в воздухе, фото:

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Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может обнаруживать в воздухе биосенсор, созданный испанскими учеными.

Применение таких биосенсоров позволит выявлять коронавирус в таких публичных местах, как транспорт, больницы, школы, кинотеатры и т. п. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации университетов Валенсии RUVID.

Отмечается, что этот биосенсор использует специфические антитела, которые могут проявлять коронавирус в воздухе. В случае фиксирования опасной для здоровья человека концентрации возбудителя, аппарат подает предупредительный сигнал.

Таким образом, это биосенсор, который может обнаруживать SARS-CoV-2 в критических концентрациях, — отмечают исследователи.

Ученые надеются, что их разработка позволит в будущем создать систему предупреждения и контроля для предотвращения заражения COVID-19 без необходимости проводить ПЦР-тесты, анализируя качество воздуха в многолюдных или опасных помещениях.

Это позволит принимать медицинские меры по предотвращению и предупреждению распространения COVID-19, — считают исследователи.



Предварительные исследования этого биосенсора осуществлялись с применением специально созданных вирусоподобных частиц, которые имитируют коронавирус, однако не являются инфекционными. Сейчас прототип биосенсора проходит испытания в клинике.

Напомним, в октябре в Японии представили систему, способную обнаруживать коронавирус по дыханию.