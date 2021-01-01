Безвиз для украинцев еще год будет бесплатным — детали

https://racurs.ua/n148522-bezviz-dlya-ukraincev-esche-god-budet-besplatnym-detali.html

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Ввведение платного разрешения на въезд в Европейский Союз без визы для граждан Украины отложили на год. Его планировали ввести с 1 января 2021 года, но такая опция начнет действовать с начала 2022 года.

Ожидается, что фактическое введение в действие Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) состоится в 2022 году. Ранее действительно звучала дата 2021 год, однако Евросоюз перенес этот срок на 2022 год. Граждане Украины должны будут заполнить заявку на ETIAS перед поездкой в ​​Евросоюз, — цитируют «Українські Новини» ответ Представительства Украины при ЕС.

В связи с внедрением новых правил на 2021 год запланировано проведение информационной кампании для разъяснения указанных требований. Представительство напоминает, что новации введут не только для Украины.

Система будет применяться к гражданам третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС. Им нужно будет получить предварительное разрешение на поездку с помощью онлайн-заявки, — сообщает представительство.

Плата за обращение составит семь евро для заявителей в возрасте от 18 до 70 лет, для остальных — бесплатно.

Не позднее, чем за четыре дня до поездки в онлайн-системе необходимо будет сообщить персональные и контактные данные (информацию о своих проездных документах, месте жительства, образовании, работе и т.д.) для оценки потенциальных миграционных рисков.

Выдача авторизации на путешествие должна занять несколько минут при отсутствии записей в базах правоохранителей.

Разрешение будет действительным в течение трех лет или до окончания срока загранпаспорта на поездки до 90 дней. В случае отказа через систему можно будет подать апелляцию на такое решение.

Представительство объясняет, что предварительная авторизация позволит превентивно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу или угрозу безопасности, и повысит защищенность границ Евросоюза.