Шенген для українців ще рік буде безкоштовним — деталі

https://racurs.ua/ua/n148522-bezviz-dlya-ukrayinciv-sche-rik-bude-bezkoshtovnym-detali.html

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Платний дозвіл на в’їзд до Європейського Союзу без візи для громадян України відтерміновано. Його планували запровадити з 1 січня 2021 року, але така опція діятиме з початку 2022 року.

Очікується, що фактичне впровадження в дію Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS) відбудеться в 2022 році. Раніше дійсно звучала дата 2021 рік, однак Євросоюз переніс цей термін на 2022 рік. Тоді громадяни України повинні будуть заповнити заявку на ETIAS перед поїздкою в Євросоюз, — цитують «Українські Новини» відповідь Представництва України при ЄС.

У зв’язку з впровадженням нових правил на 2021 рік заплановано проведення інформаційної кампанії для роз’яснення зазначених вимог. Представництво нагадує, що новації запровадять не тільки для України.

Система буде застосовуватися до громадян третіх країн, які користуються безвізовим режимом з ЄС. Таким особам потрібно буде отримати попередній дозвіл на поїздку за допомогою онлайн-заявки, — повідомляє представництво.

Плата за звернення становитиме 7 євро для заявників у віці від 18 до 70 років, для інших — безкоштовно.

Не пізніше, ніж за 4 дні до поїздки в онлайн-системі необхідно буде повідомити персональні та контактні дані (інформацію про свої проїзні документи, місце проживання, освіта, робота і так далі) для оцінки потенційних міграційних або безпекових ризиків.

Видача авторизації на подорож має зайняти кілька хвилин за відсутності записів в базах правоохоронців.

Дозвіл буде дійсним впродовж трьох років або до закінчення терміну закордонного паспорта на поїздки до 90 днів. У разі відмови у в’їзді через систему можна буде подати апеляцію на її рішення.

Представництво пояснює, що попередня авторизація дозволить превентивно ідентифікувати осіб, які можуть представляти міграційну загрозу або загрозу безпеці, і підвищить захищеність кордонів Євросоюзу.