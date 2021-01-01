Виявляти коронавірус у повітрі навчилися іспанські вчені

Учені створили біосенсор для виявлення коронавірусу у повітрі

https://racurs.ua/ua/n148523-vyyavlyaty-koronavirus-u-povitri-navchylysya-ispanski-vcheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може виявляти в повітрі біосенсор, створений іспанськими вченими.

Застосування таких біосенсорів дозволить виявляти коронавірус в таких публічних місцях як транспорт, лікарні, школи, кінотеатри тощо. Про це повідомляє прес-служба асоціації університетів Валенсії RUVID.

Зазначається, що цей біосенсор використовує специфічні антитіла, які можуть виявляти коронавірус у повітрі. У разі фіксування небезпечної для здоров’я людини концентрації збудника, апарат подає попереджувальний сигнал.

Отже, це біосенсор, який може виявляти SARS-CoV-2 у критичних концентраціях, — зазначають дослідники.

Учені сподіваються, що їхня розробка дозволить у майбутньому створити систему попередження та контролю для запобігання зараженню COVID-19 без необхідності проводити ПЛР-тести, аналізуючи якість повітря в багатолюдних або небезпечних приміщеннях.

Це дозволить вживати медичні заходи щодо запобігання та попередження поширення COVID-19, — вважають дослідники.



Попередні дослідження цього біосенсора здійснювалися із застосуванням спеціально створених вірусоподібних часток, котрі імітують коронавірус, проте не є інфекційними. Наразі прототип біосенсора проходить випробування у клініці.

Нагадаємо, у жовтні в Японії представили систему, здатну виявляти коронавірус за диханням.