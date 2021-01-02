Меган Маркл. Фото: ОК

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Меган Маркл і принц Гаррі, герцог і герцогиня Сассекські, стали жертвами жорстокої критики з боку слухачів подкасту, який вийшов на платформі Spotify.

Він зайняв всього лише 17-е місце в топі, попри актуальну тему шоу. Про це повідомляє Express.

Повідомляється, що дебютний випуск подкасту принца Гаррі та його дружини Меган Маркл був присвячений активістам, що найбільш яскраво проявили себе в минулому 2020 році.

Користувачі мережі та слухачі сервісу звинуватили пару в лицемірстві. Вони звернули увагу на те, що королівська пара заявляє про своє прагнення до приватності, але при цьому не втрачають можливості використовувати свого сина Арчі заради популярності. Голос малюка як бонус можна було почути у випуску передачі.

Зазначимо, що раніше пара уклала контракт з платформою Spotify. Кожен з них запустив свій власний проект. Герцог і герцогиня Сассекські також анонсували створення продюсерської компанії — Archewell Audio. Крім власних проектів, вони планують продюсувати інші шоу, починаючи з 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі випустили свій перший подкаст на платформі Spotify. Вони разом зі знаменитостями та активістами міркували про 2020 рік. Разом з монаршими особами на подкасті виступили співак сер Елтон Джон, актор Джеймс Корден, письменник Метт Хейга і тенісистка Наомі Осака.