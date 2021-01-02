Скільки ДТП зафіксували у перший день нового року на Київщині, розповіли у поліції

ДТП. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148540-skilky-dtp-zafiksuvaly-u-pershyy-den-novogo-roku-na-kyyivschyni-rozpovily-u-policiyi.html

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ДТП у Києві не поменшало під час свят. У Київській області за перший день нового року, 1 січня, сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких одна людина загинула.

Унаслідок ДТП травмувалися сім осіб. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області.

За 1 січня сталася 33 ДТП, з них сім ДТП — з травмованими, ще семеро осіб отримали травми та одна людина загинула, — повідомили у поліції.

Наголосимо, що станом на 2 грудня в Україні зберігаються важкі погодні умови — у деяких регіонах йдуть дощі та спостерігаються сильні тумани. Дощ зафіксували у Дніпропетровській, Луганській та Чернігівській областях, на решті території тумани. Середня температура повітря складає 1−4° тепла, на заході до −2° морозу. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами місцями мокре.

На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому та Яблунецькому випадає невеликий сніг.

На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 164 одиниці техніки та 185 робітників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унаслідок ДТП на Київщині зіткнулися вісім автівок. Аварія сталася 30 грудня близько 10.00 в селі Віта-Поштова біля світлофора на автодорозі «Київ-Одеса». За попередньою інформацією, двоє осіб отримали травми.