Рыси в Карпатах. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148599-rysi-v-karpatah-v-seti-opublikovali-unikalnye-foto.html

Ракурс

Рыси в Карпатах — редкие животные, их насчитывается примерно 350−400 особей. Местному фотографу удалось зафиксировать уникальные кадры кошачьей семейки — маму с детенышем.

Мирон Марецкий очень долго «охотился» за этим животным. Специалисты годами ходят Карпатами, чтобы сделать хотя бы один снимок. Ему удалось сфотографировать семью. Это мама с детенышем. Очевидно, природный заповедник Горганы обеспечил спокойствие этой семье. Руководство обеспечило порядок и отсутствие браконьеров. Поэтому эта семейка чувствует себя спокойно там, — рассказал для «Суспільне Карпати» заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко.

Фотографии поразили природоохранное сообщество и неравнодушных граждан. По словам Владимира Бучко, это животное находится на грани вымирания.

В природе рысь держится вдали от населенных пунктов, в высокогорье. Она занесена в Красную книгу Украины, международный природоохранный перечень, — рассказал он.

Рысь настолько редкое, малочисленное и осторожное животное, что такой трофей получить мало кому удается. Это уникальный случай и, конечно, удача. Такие снимки случаются раз в 100 лет, считает Богдан Бучко.

Фотограф Мирон Марецкий не является профессиональным зоологом или биологом, но очень любит природу.