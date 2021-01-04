Руины древнего храма Афродиты нашли в Турции

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Руины древнего храма Афродиты обнаружила на западе Турции группа ученых и археологов в ходе исследования поселения на полуострове Урла-Чешме.

В результате обследования территории площадью 1 тыс. 600 кв. м было обнаружено 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита, сообщает агентство Аnadolu.

В ходе осмотра поверхности мы обнаружили храм Афродиты, датируемый шестым веком до нашей эры. Культ Афродиты тогда был распространен. Это захватывающее и впечатляющее открытие, — рассказала археолог Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, которая возглавляет раскопки в этом районе.

Афродита — древнегреческая богиня, которая ассоциируется с любовью, красотой, удовольствиями, страстью и продолжением рода. Сейчас команда археологов сотрудничает с местными властями для защиты находки от «черных археологов».

По словам Копарал, исследование этой местности началось в 2006 году. Известно, что полуостров был заселен в период неолита.

Это захватывающая находка. Руины сельского храма Афродиты впечатляют. Афродита была очень распространенным культом в то время… Место находки расположено в 1,5 часах ходьбы от тропы. Мы нашли на поверхности кусок женской статуи, а затем терракотовую фигуру и поняли, что в этом регионе было культовое место. Мы также воссоздали план храма, просканировав почву, — добавила Копарал.

По словам исследовательницы, ученые получили важную информацию о могилах знати и пещерах, которые использовались как священные места. Археологи надеются, что кладоискатели не повредят артефакты.