Руїни стародавнього храму Афродіти виявили у Туреччині

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Руїни стародавнього храму Афродіти виявила на заході Туреччини група вчених і археологів під час дослідження поселення на півострові Урла-Чешме.

В результаті обстеження території площею 1 тис. 600 кв. м було виявлено 35 людських поселень доісторичної епохи, зокрема й 16 поселень пізнього неоліту, повідомляє агентство Аnadolu.

Під час обстеження поверхні ми виявили храм Афродіти, що датується шостим століттям до нашої ери. Культ Афродіти тоді був поширений. Це захоплююче і вражаюче відкриття, — розповіла археолог Еліф Копарал з Університету Мімар Сінан, яка очолює розкопки в цьому районі.

Афродіта — давньогрецька богиня, що асоціюється з любов’ю, красою, задоволеннями, пристрастю і продовженням роду. Зараз команда археологів співпрацює з місцевою владою для захисту знахідки від «чорних археологів».

За словами Копарал, дослідження цієї місцевості розпочалися у 2006 році. Відомо, що півострів був заселений в період неоліту.

Це захоплююча знахідка. Руїни сільського храму Афродіти вражають. Афродіта була дуже поширеним культом у той час… До місця знахідки можна дійти за 1,5 год ходьби від стежки. Ми знайшли на поверхні шматок жіночої статуї, а потім теракотову фігуру і зрозуміли, що в цьому регіоні мало бути культове місце. Ми також відтворили план храму, просканувавши ґрунт, — додала Копарал.

За словами дослідниці, науковці отримали важливу інформацію про могили знаті та печери, які використовувалися як священні місця. Археологи сподіваються, що шукачі скарбів не пошкодять артефакти.