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Ракурс
Підрив Шеремета — поліція розслідує плівки про причетність Лукашенка, фото — Ліга

Підрив Шеремета — поліція розслідує плівки про причетність КДБ Білорусі

4 січ 2021, 12:45
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Убивство Павла Шеремета розслідуватимуть і за допомогою нових записів, які надійшли до Національної поліції від Служби зовнішньої розвідки України.

Національна поліція підтвердила, що у грудні 2020 року отримала плівки від розвідників. Слідство вважає, що інформація на записах «представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Шеремета в 2016 році».

Поліція отримала дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн, а власника плівок також запросили на допит. В оприлюднених сьогодні плівках йшлося про столицю Німеччини Берлін.

У заяві Нацполіції йдеться про те, що документи та аудіозаписи з 2012 року надійшли в розпорядження слідства і вивчаються з точки зору встановлення замовників підриву Шеремета в центрі Києва.


Нагадаємо, що на записах обговорюється вбивство журналіста, йдеться про отруєння чи організацію вибуху.

Справу стосовно осіб, яких Нацпоілція звинувачує у виконання вбивства (Андрій Антоненко, Яна Дугарь і Юлія Кузьменко), наразі вже розглядає суд, а провадження стосовно замовників виділене окремо.

Джерело: Ракурс


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