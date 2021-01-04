Підрив Шеремета — поліція розслідує плівки про причетність Лукашенка, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n148597-pidryv-sheremeta-policiya-rozsliduie-plivky-pro-prychetnist-kdb-bilorusi.html

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Убивство Павла Шеремета розслідуватимуть і за допомогою нових записів, які надійшли до Національної поліції від Служби зовнішньої розвідки України.

Національна поліція підтвердила, що у грудні 2020 року отримала плівки від розвідників. Слідство вважає, що інформація на записах «представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Шеремета в 2016 році».

Поліція отримала дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн, а власника плівок також запросили на допит. В оприлюднених сьогодні плівках йшлося про столицю Німеччини Берлін.

У заяві Нацполіції йдеться про те, що документи та аудіозаписи з 2012 року надійшли в розпорядження слідства і вивчаються з точки зору встановлення замовників підриву Шеремета в центрі Києва.

Нагадаємо, що на записах обговорюється вбивство журналіста, йдеться про отруєння чи організацію вибуху.

Справу стосовно осіб, яких Нацпоілція звинувачує у виконання вбивства (Андрій Антоненко, Яна Дугарь і Юлія Кузьменко), наразі вже розглядає суд, а провадження стосовно замовників виділене окремо.