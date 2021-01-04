Подрыв Шеремета — полиция расследует пленки о причастности КГБ Беларуси, фото — Лига

https://racurs.ua/n148597-podryv-sheremeta-policiya-rassleduet-plenki-o-prichastnosti-kgb-belarusi.html

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Убийство Павла Шеремета будут расследовать и с помощью новых записей, поступивших в Национальную полицию от Службы внешней разведки Украины.

Национальная полиция подтвердила, что в декабре 2020 года получила пленки от разведчиков. Следствие считает, что информация на записях «представляет интерес в расследовании подрыва журналиста Шеремета в 2016 году».

Полиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, а владельца пленок также пригласили на допрос. В обнародованных сегодня пленках речь шла о столице Германии Берлине.

В заявлении Нацполиции говорится, что документы и аудиозаписи с 2012 года поступили в распоряжение следствия и изучаются с точки зрения установления заказчиков подрыва Шеремета в центре Киева.

Напомним, что на записях обсуждается убийство журналиста, речь идет об отравлении или организации взрыва.

Дело в отношении лиц, которых Нацпоилция обвиняет в исполнении убийства (Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко), сейчас уже рассматривается судом, а уголовное производство в отношении заказчиков выделено отдельно.