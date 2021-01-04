Турецкие ученые создали новый экспресс-тест на коронавирус. Фото: newsonline

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Новый экспресс-тест на коронавирус создали Турции.

По словам ученых, он показывает результат за считанные секунды, говорится в заявлении Билкентского университета.

Результат теста с помощью современных технологий можно получить за 10 секунд. Для определения наличия вируса используют мазок из ротовой полости. В случае положительного теста прибор меняет цвет.

В этой системе патогены определяют в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему выявления возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора, — сообщили исследователи.

По их данным, новый тест показал эффективность на уровне 99%. В связи с этим его планируют запустить в массовое производство.

Ранее Турция изменила правила въезда из-за вспышки «британского» штамма коронавируса. С 28 декабря все, кто прилетает в страну, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

Напомним, испанские ученые разработали биосенсор, способный обнаруживать опасные концентрации коронавируса в воздухе.