Убийство Шеремета планировали в КГБ Беларуси — обнародованы аудиозаписи разговоров

https://racurs.ua/n148595-ubiystvo-sheremeta-planirovali-v-kgb-belarusi-obnarodovany-audiozapisi-razgovorov-video.html

Ракурс

Убийство Павла Шеремета планировали спецслужбы Беларуси еще в 2012 году. Тогда по приказу Александра Лукашенко представители КГБ страны обсуждали возможность устранения политических оппонентов диктатора, а также намеревались показательно использовать взрывчатку против журналиста Шеремета.

Об этом 4 января сообщило авторитетное брюссельское издание EUObserver. Записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008—2012 годах Вадима Зайцева также передала УП белорусская оппозиция, они опубликованы на YouTube-канале «Белорусский народный трибунал».

Аудио и другие документы предоставил журналистам-расследователям старший лейтенант Игорь Макар — экс-заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Беларуси «Алмаз».

По заключению издания, Лукашенко выделил на ликвидацию бывшего начальника следственного изолятора № 1 («Валадарка») Олега Алкаева в Минске, бывшего командира бригады спецназа Владимира Барадача и экс-исполняющего обязанности начальника отдела по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина свыше 1,5 млн долл. Операцию планировали осуществить без следов, инсценировав несчастные случаи.

Эти политические покушения планировались, в частности, в Германии, однако никогда не были реализованы. Также участники разговоров рассматривали возможность убийства журналиста Шеремета, который на тот момент жил в России, с использованием бомбы.

Мы должны работать над Шереметом, он настоящая головная боль… Президент (Лукашенко — ред.) ждет этих операций, — сказал на записи 2012 года Зайцев.

Он добавил, что для него важно, «чтобы никто даже не думал о КГБ».

Специалисты НАТО по Беларуси, знакомы с Зайцевым, подтвердили сходство его голоса с голосом на записи. С 2013 года экс-глава КГБ возглавляет частный провайдер теле- и интернет-услуг «Космос ТВ».

Напомним, журналист «Украинской правды» и «Радио Вести» Павел Шеремет погиб в Киеве в результате подрыва автомобиля утром 20 июля 2016 года. 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Следствие считает, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко. 25 августа суд взялся за дело Шеремета. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.