Ужасную смерть украинки в Турции подтвердил МИД, полиция говорит о самоубийстве

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Смерть 25-летней украинки в Бодруме подтвердили в МИД Украины. Дипломаты сотрудничают с полицией Турции по поводу расследования причин гибели гражданки Украины.

Ее тело ранее обнаружили в доме неподалеку Бодрума.

Представитель МИД Олег Николенко сообщил «Укринформу», что дипломаты работают над возвращением тела погибшей на родину, но не прокомментировал версии гибели девушки.

Турецкие СМИ писали, что основная версия смерти — самоубийство. Ее рассматривают несмотря на то, что тело украинки нашли с полиэтиленовым пакетом на голове и в наручниках.

Кристина Новицкая якобы страдала от головной боли, поэтому часто ездила на лечение в Украину. Предполагают, что она могла покончить с жизнью из-за своей болезни.

Новицкая не выходила на связь с 30 декабря. Часть изданий написали, что дом в Мугле вблизи Бодрума — арендованный, часть — о том, что это был собственный дом погибшей.

Мать не смогла дозвониться до дочери и попросила соседей проверить, все ли с ней в порядке, они и вызвали полицию и слесаря.

Соседи и охранники жилого комплекса рассказали, что Кристина жила одна, а видео камер наблюдения показало, что в полдень в четверг, 31 декабря, женщина заказывала еду и больше не выходила из дома.