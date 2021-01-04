Жахливу смерть українки в Туреччині підтвердили в МЗС, поліція каже про самогубство, фото — Суспільне

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Смерть 25-річної українки в Бодрумі підтвердили в МЗС України. Дипломати співпрацюють із поліцією Туреччини щодо розслідування причин загибелі громадянки України.

Її тіло раніше виявили в будинку неподалік Бодрума.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив «Укрінформу», що дипломати працюють над поверненням тіла загиблої на батьківщину, але не прокоментував версії загибелі дівчини.

Турецькі ЗМІ писали, що основна версія причини смерті — самогубство. Її розглядають попри те, що тіло українки знайшли з поліетиленовим пакетом на голові та в наручниках.

Христина Новицька начебто страждала від головного болю, тому часто їздила на лікування до України. Припускають, що вона могла покінчити з життям через свою хворобу.

Новицька не виходила на зв’язок з 30 грудня. Частина видань написали, що будинок у Муглі поблизу Бодрума — орендований, частина — про те, що це був власний будинок загиблої.

Мати не змогла додзвонитися до доньки і попросила сусідів перевірити, чи з нею все гаразд, вони викликали поліцію та слюсаря.

Сусіди та охоронці житлового комплексу розповіли, що Христина жила одна, а відео із камер спостереження показало, що опівдні в четвер, 31 грудня, жінка замовляла їжу й більше не виходила з дому.