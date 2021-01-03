Українка. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n148575-ukrayinku-znayshly-mertvou-u-turechchyni-u-kaydankah-ta-z-paketom-na-golovi.html

Ракурс

Українку знайшли померлою у Туреччині за загадкових обставин. Молоду жінку у віці 25 років знайшли померлою у районі Ескічешме біля Бодрума.

Вона не виходила на зв’язок з 30 грудня. Про це повідомляє турецьке видання Egeyö.

Христина Новицька не виходила на зв’язок з 30 грудня, тіло дівчини знайшли у її будинку в Муглі. Через те, що дівчина перестала відповідати на виклики, її мати попросила сусідів доньки перевірити, чи все з нею гаразд.

Сусіди викликали поліцію та слюсаря, щоб відчинив двері. Коли правоохоронці пробрались у приміщення, то побачили дівчину, яка сиділа на стільці зі скутими за спиною руками в кайданках та з поліетиленовим пакетом на голові.

Наразі тіло українки відправили в Інститут судової медицини на розтин, щоб встановити причину смерті. Поліція вивчає обставини трагедії. Першим про вбивство повідомив турецький актор і телеведучий Альп Кірсан, який проживав по-сусідству з українкою. До свого твіту він додав хештег #KadinaSiddet — «немає насильства проти жінок».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє українців знайдені мертвими в Індонезії на острові Балі в районі Кедонганан Бадунг 28 квітня, близько 19.30. Тіла були знайдені у квартирі, в якій українці жили упродовж останнього місяця. За інформацією місцевої поліції, загиблі українці були подружжям. Поліцейські прибули за адресою проживання українців після повідомлення сусідів, які добу не бачили туристів.