Украинка. Фото: Суспільне

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Украинку нашли мертвой в Турции при загадочных обстоятельствах. Молодую женщину в возрасте 25 лет обнаружили в районе Ескичешме у Бодрума.

Она не выходила на связь с 30 декабря. Об этом сообщает турецкое издание Egeyö.

Кристина Новицкая не выходила на связь с 30 декабря, тело девушки нашли в ее доме в Мугли. Так как девушка перестала отвечать на звонки, ее мать попросила соседей дочери проверить, все ли с ней в порядке.

Соседи вызвали полицию и слесаря, чтобы он открыл дверь. Когда правоохранители пробрались в помещение, то увидели девушку, которая сидела на стуле со скованными за спиной руками в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове.

Сейчас тело украинки отправили в Институт судебной медицины на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Полиция изучает обстоятельства трагедии.

Первым об убийстве сообщил турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан, который проживал по соседству с украинкой. К своему твиту он добавил хэштег #KadinaSiddet — «Нет насилию против женщин».

Напомним, ранее мы сообщали, что двое украинцев были найдены мертвыми в Индонезии на острове Бали в районе Кедонганан Бадунг 28 апреля, около 19.30. Тела были найдены в квартире, в которой украинцы жили. По информации местной полиции, погибшие украинцы были супругами. Полицейские прибыли по адресу проживания украинцев после сообщения соседей, которые сутки не видели туристов.