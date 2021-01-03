Витренко. Фото: Лига

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Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики, жестко ответил критикам из-за получения премии в 4 млн долларов по делу «Газпрома».

Он предложил им собственноручно решить проблему в энергетике, и получить премию на такую ​​же сумму. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, большинство государственных энергетических компаний являются убыточными, и имеют огромные долги перед контрагентами, а иногда даже проблемы с выплатой зарплаты. По мнению министра, вместо того, чтобы наполнять госбюджет и обеспечивать доходность на вложенные в них средства, эти госкомпании вынуждены залезать в долговую яму и просить помощи из госбюджета.

Сейчас размер вышеупомянутой финансовой проблемы составляет примерно 5 млрд долл. Именно столько мы выиграли у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже по транзитному делу. Может хоть кто-то из критиканов моей премии за эту победу принести Украине такие деньги, и таким образом мы решим эту проблему?, — заявил Витренко.



Отметим, что Юрий Витренко является бывшим исполнительным директором «Нафтогаза». Он получил 4 млн долл. премии за сопровождение дела «Газпрома» и его выигрыш в Стокгольмском арбитраже. В феврале 2020 года Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать «Нафтогаз» выплатить ему премию за полученные от «Газпрома» 2,9 млрд долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юрия Витренко назначили первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» возложено временное исполнение обязанностей главы Министерства энергетики Украины.