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Ракурс
Беларусь. Фото: 24 канал

Первые протесты в новом году прошли в Беларуси (ВИДЕО)

3 янв 2021, 15:36
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Протесты в Беларуси продолжаются с президентских выборов, которые прошли в стране еще летом. В Минске и регионах в первое воскресенье года, 3 января, белорусы выходят на акции протеста во дворах и микрорайонах.

О задержаниях пока ничего не известно. Об этом сообщает TUT. by.

Перед праздниками в Беларуси правоохранители работают в усиленном режиме, на улице курсируют патрули — они выявляют несанкционированные массовые мероприятия и задерживают протестующих.

Акции протеста прошли в Минске, Чижовке, Зеленом лугу. Люди скандировали лозунги «Жыве Беларусь» и двигались колонами. В руках протестующие несли бело-красно-белые флаги, которые уже успели стать символом протеста в стране.


Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко заявил о произведенном недавно задержании «террористической группы». По словам Лукашенко, эта группа якобы везла оружие тоннами через территорию Украины.

Лукашенко утверждает, что эту «террористическую группу» возглавлял Николай Автухович — бывший «афганец» и бизнесмен, который как оппозиционный кандидат участвовал в парламентских выборах в Беларуси в 2004 году, после чего подвергся преследованиям со стороны властей.

Источник: Ракурс


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