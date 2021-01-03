Беларусь. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n148573-pervye-protesty-v-novom-godu-proshli-v-belarusi-video.html

Ракурс

Протесты в Беларуси продолжаются с президентских выборов, которые прошли в стране еще летом. В Минске и регионах в первое воскресенье года, 3 января, белорусы выходят на акции протеста во дворах и микрорайонах.

О задержаниях пока ничего не известно. Об этом сообщает TUT. by.





Перед праздниками в Беларуси правоохранители работают в усиленном режиме, на улице курсируют патрули — они выявляют несанкционированные массовые мероприятия и задерживают протестующих.





Акции протеста прошли в Минске, Чижовке, Зеленом лугу. Люди скандировали лозунги «Жыве Беларусь» и двигались колонами. В руках протестующие несли бело-красно-белые флаги, которые уже успели стать символом протеста в стране.





Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко заявил о произведенном недавно задержании «террористической группы». По словам Лукашенко, эта группа якобы везла оружие тоннами через территорию Украины.

Лукашенко утверждает, что эту «террористическую группу» возглавлял Николай Автухович — бывший «афганец» и бизнесмен, который как оппозиционный кандидат участвовал в парламентских выборах в Беларуси в 2004 году, после чего подвергся преследованиям со стороны властей.