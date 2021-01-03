Білорусь. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n148573-pershi-protesty-v-novomu-roci-proyshly-u-bilorusi-video.html

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Протести в Білорусі тривають з президентських виборів, які пройшли в країні ще влітку. У Мінську і регіонах в першу неділю року, 3 січня, білоруси виходять на акції протесту у дворах і мікрорайонах.

Про затримання поки нічого не відомо. Про це повідомляє TUT. by.





Перед святами в Білорусі правоохоронці працюють у посиленому режимі, на вулицях курсують патрулі — вони виявляють несанкціоновані масові заходи та затримують учасників протесту.





Акції протесту пройшли в Мінську, Чижівці, Зеленому лузі. Люди скандували гасла «Живе Білорусь» і рухалися колонами. В руках протестуючі несли біло-червоно-білі прапори, які вже встигли стати символом протесту в країні.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко заявив про затримання «терористичної групи». За словами Лукашенка, ця група нібито везла зброю тоннами через територію України.

Лукашенко стверджує, що цю «терористичну групу» очолював Микола Автуховіч — колишній «афганець» і бізнесмен, який як опозиційний кандидат брав участь в парламентських виборах в Білорусі у 2004 році, після чого зазнав переслідувань з боку влади.