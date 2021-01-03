В большинстве регионов Украины ожидается туман

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Погода в Украине 4 января ожидается с осадками в ряде регионов.

В западных, северных и центральных областях ожидаются небольшие дожди местами с мокрым снегом, на остальной территории — без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, синоптики предупреждают о туманах. 4 января во всех регионах, кроме северных областей, из-за туманов видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве 4 января будет со снегом и мокрым снегом. Термометры ночью покажут −1… +1°, днем — +1…+3°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове в течение следующих суток будет дождливой. Ночью температура воздуха составит 0…+2°, днем — +4…+6°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с дождем ночью и без существенных осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +5…+7°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет без существенных осадков. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах 0…+2°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также ожидается без осадков в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…+1° ночью и 0…+2° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье в течение 4 января будет дождливой. Температура ночью составит +2…+4 °, днем ​​воздух прогреется до +7…+9°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 января будет достаточно спокойной — в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно опубликовали прогноз погоды на январь.