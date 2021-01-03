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У більшості регіонів України очікується туман

Туман та опади в більшості регіонів — погода в Україні на 4 січня (КАРТА)

3 січ 2021, 15:18
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Погода в Україні 4 січня очікується з опадами в низці регіонів.

У західних, північних та центральних областях очікуються невеликі дощі місцями з мокрим снігом, на решті території − без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, синоптики попереджають про тумани. 4 січня в усіх регіонах, крім північних областей, через тумани видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Україні на 4 січня. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві 4 січня буде зі снігом та мокрим снігом. Термометри вночі покажуть −1…+1°, вдень — +1…+3°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові протягом наступної доби буде дощовою. Вночі температура повітря становитиме 0…+2°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде без істотних опадів. Протягом доби температура повітря перебуватиме в межах 0…+2°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також очікується без істотних опадів протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…+1° вночі та 0…+2° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті протягом 4 січня буде дощовою. Температура вночі становитиме +2…+4°, вдень повітря прогріється до +7…+9°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Україні на 4 січня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 4 січня буде досить спокійним — протягом доби очікуються лише невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики нещодавно опублікували прогноз погоди на січень.

Джерело: Ракурс


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