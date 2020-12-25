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Оркестр киевской полиции исполний «Щедрик», скриншот видео
Столичные полицейские спели «Шедрик» на Софийской площади (ВИДЕО)https://racurs.ua/n148278-stolichnye-policeyskie-speli-shedrik-na-sofiyskoy-ploschadi-video.htmlРакурс
«Щедрик» — всемирно известную праздничную композицию украинского композитора Николая Леонтовича — исполнил оркестр полиции Киева на Софийской площади, где расположена главная елка страны.
Таким образом полицейские поздравили украинцев с рождественскими и новогодними праздниками. Видео «полицейского щедрика» опубликовал на своей странице в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Щедрик» был создан Леонтовичем в начале XX века. Впервые «Щедрик» исполнил хор Киевского университета в 1916 году. Спустя несколько лет, благодаря гастролям украинского хора имени Александра Кошица, «Щедрик» стал известен за пределами Украины.
В мире рождественская мелодия «Щедрик», которая стала одним из символов рождественских праздников, известна прежде всего благодаря ее англоязычному варианту Carol of the Bells («Колядка колоколов»).
Поліцейський щедрик
��❄�❄
Зі святом! pic.twitter.com/87BJklWrvt
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 25, 2020
Напомним, недавно украинские и азербайджанские музыканты сыграли «Щедрик» среди гор Кавказа.
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