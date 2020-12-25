Оркестр киевской полиции исполний «Щедрик», скриншот видео

https://racurs.ua/n148278-stolichnye-policeyskie-speli-shedrik-na-sofiyskoy-ploschadi-video.html

Ракурс

«Щедрик» — всемирно известную праздничную композицию украинского композитора Николая Леонтовича — исполнил оркестр полиции Киева на Софийской площади, где расположена главная елка страны.

Таким образом полицейские поздравили украинцев с рождественскими и новогодними праздниками. Видео «полицейского щедрика» опубликовал на своей странице в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Щедрик» был создан Леонтовичем в начале XX века. Впервые «Щедрик» исполнил хор Киевского университета в 1916 году. Спустя несколько лет, благодаря гастролям украинского хора имени Александра Кошица, «Щедрик» стал известен за пределами Украины.

В мире рождественская мелодия «Щедрик», которая стала одним из символов рождественских праздников, известна прежде всего благодаря ее англоязычному варианту Carol of the Bells («Колядка колоколов»).

Поліцейський щедрик

��❄�❄

Зі святом! pic.twitter.com/87BJklWrvt

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 25, 2020

Напомним, недавно украинские и азербайджанские музыканты сыграли «Щедрик» среди гор Кавказа.