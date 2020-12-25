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Ракурс
Оркестр киевской полиции исполний «Щедрик», скриншот видео

Столичные полицейские спели «Шедрик» на Софийской площади (ВИДЕО)

25 дек 2020, 17:12
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«Щедрик» — всемирно известную праздничную композицию украинского композитора Николая Леонтовича — исполнил оркестр полиции Киева на Софийской площади, где расположена главная елка страны.

Таким образом полицейские поздравили украинцев с рождественскими и новогодними праздниками. Видео «полицейского щедрика» опубликовал на своей странице в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Щедрик» был создан Леонтовичем в начале XX века. Впервые «Щедрик» исполнил хор Киевского университета в 1916 году. Спустя несколько лет, благодаря гастролям украинского хора имени Александра Кошица, «Щедрик» стал известен за пределами Украины.

В мире рождественская мелодия «Щедрик», которая стала одним из символов рождественских праздников, известна прежде всего благодаря ее англоязычному варианту Carol of the Bells («Колядка колоколов»).

Напомним, недавно украинские и азербайджанские музыканты сыграли «Щедрик» среди гор Кавказа.

Источник: Ракурс


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