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Оркестр київської поліції виконав «Щедрика», скріншот відео
Столичні поліцейські заспівали «Шедрик» на Софійській площі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148278-stolychni-policeyski-zaspivaly-shedryk-na-sofiyskiy-ploschi-video.htmlРакурс
«Щедрик» — всесвітньо відому святкову композицію українського композитора Миколи Леонтовича — виконав оркестр поліції Києва на Софійській площі столиці, де розташована головна ялинка країни.
У такий спосіб поліцейські привітали українців з різдвяними та новорічними святами. Відео «поліцейського щедрика» опублікував на своїй сторінці у Твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Щедрик» був створений Леонтовичем на початку XX століття. Уперше «Щедрик» виконав хор Київського університету у 1916 році. Через кілька років, завдяки гастролям українського хору імені Олександра Кошиця, «Щедрик» став відомим за межами України.
У світі різдвяна мелодія «Щедрика», яка стала одним із символів різдвяних свят, відома передусім завдяки її англомовному варіанту Carol of the Bells («Колядка дзвонів»).
Поліцейський щедрик
��❄�❄
Зі святом! pic.twitter.com/87BJklWrvt
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 25, 2020
Нагадаємо, нещодавно українські та азербайджанські музиканти зіграли «Щедрика» серед гір Кавказу.
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