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Ракурс
Оркестр київської поліції виконав «Щедрика», скріншот відео

Столичні поліцейські заспівали «Шедрик» на Софійській площі (ВІДЕО)

25 гру 2020, 17:12
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«Щедрик» — всесвітньо відому святкову композицію українського композитора Миколи Леонтовича — виконав оркестр поліції Києва на Софійській площі столиці, де розташована головна ялинка країни.

У такий спосіб поліцейські привітали українців з різдвяними та новорічними святами. Відео «поліцейського щедрика» опублікував на своїй сторінці у Твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Щедрик» був створений Леонтовичем на початку XX століття. Уперше «Щедрик» виконав хор Київського університету у 1916 році. Через кілька років, завдяки гастролям українського хору імені Олександра Кошиця, «Щедрик» став відомим за межами України.

У світі різдвяна мелодія «Щедрика», яка стала одним із символів різдвяних свят, відома передусім завдяки її англомовному варіанту Carol of the Bells («Колядка дзвонів»).

Нагадаємо, нещодавно українські та азербайджанські музиканти зіграли «Щедрика» серед гір Кавказу.

Джерело: Ракурс


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