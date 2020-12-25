Оркестр київської поліції виконав «Щедрика», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n148278-stolychni-policeyski-zaspivaly-shedryk-na-sofiyskiy-ploschi-video.html

Ракурс

«Щедрик» — всесвітньо відому святкову композицію українського композитора Миколи Леонтовича — виконав оркестр поліції Києва на Софійській площі столиці, де розташована головна ялинка країни.

У такий спосіб поліцейські привітали українців з різдвяними та новорічними святами. Відео «поліцейського щедрика» опублікував на своїй сторінці у Твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Щедрик» був створений Леонтовичем на початку XX століття. Уперше «Щедрик» виконав хор Київського університету у 1916 році. Через кілька років, завдяки гастролям українського хору імені Олександра Кошиця, «Щедрик» став відомим за межами України.

У світі різдвяна мелодія «Щедрика», яка стала одним із символів різдвяних свят, відома передусім завдяки її англомовному варіанту Carol of the Bells («Колядка дзвонів»).

Поліцейський щедрик

��❄�❄

Зі святом! pic.twitter.com/87BJklWrvt

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 25, 2020

Нагадаємо, нещодавно українські та азербайджанські музиканти зіграли «Щедрика» серед гір Кавказу.