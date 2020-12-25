Петро Порошенко та Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n148277-vsi-chekaut-koly-posadyat-poroshenka-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що суспільство очікує «посадки» його попередника на цій посаді — Петра Порошенка.

Про це Зеленський заявив в нещодавньому інтерв’ю виданню «Фокус», коментуючи ситуацію з резонансними справами, зокрема з розслідуванням катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Триває слідство. Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка, — запевнив Зеленський.

У політсилі Порошенка «Європейська солідарність» виданню Liga.NET прокоментували цю заяву Зеленського.

Інтерв’ю Зеленського і його нав’язливі фантазії про Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування, — йдеться в коментарі.

У політсилі вважають, що суспільство насправді чекає «не помсти опонентові, а закінчення епохи бідності».

У «Євросолідарності» також нагадали про низку корупційних скандалі, пов’язаних з оточенням Зеленського, зокрема про резонансне розслідування НАБУ, в якому фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Перефразовуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, тому що сам в неї сядеш, — зазначили в політсилі. — Але оскільки сьогодні день святковий, то краще помолитися за Володимира Олександровича. Нехай Господь дасть йому сил перестати бути актором і нарешті стати президентом.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно заявив про готовність мобілізувати чоловіків і жінок у разі «великої війни» з РФ.