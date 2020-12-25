Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что общество ожидает «посадки» его предшественника на этом посту — Петра Порошенко.

Об этом Зеленский заявил в недавнем интервью изданию «Фокус», комментируя ситуацию с резонансными делами, в частности с расследованием катастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине.

Идет следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не «громко», поскольку все ждут, когда посадят Порошенко, — заверил Зеленский.

В политсиле Порошенко «Европейская солидарность» изданию Liga.NET прокомментировали это заявление Зеленского.

Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии о Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования, — говорится в комментарии.

В политсиле считают, что общество на самом деле ждет «не мести оппоненту, а окончания эпохи бедности».

В «Евросолидарности» также напомнили о ряде коррупционных скандалов, связанных с окружением Зеленского, в частности о резонансном расследования НАБУ, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь, — отметили в политсиле. — Но поскольку сегодня день праздничный, то лучше помолиться за Владимира Александровича. Пусть Господь даст ему сил перестать быть актером и наконец стать президентом.

Напомним, Зеленский недавно заявил о готовности мобилизовать мужчин и женщин в случае «большой войны» с РФ.