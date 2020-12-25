Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В Украине 26 декабря ожидается мокрый снег, фото: «Народная правда»

Мокрый снег и гололед — погода в Украине на 26 декабря (КАРТА)

25 дек 2020, 15:48
999

Погода в Украине 26 декабря будет с осадками в ряде регионов.

Днем в южных, восточных, большинстве центральных областей, ночью также и в Карпатском регионе — ожидаются дождь и мокрый снег.

Ночью в Луганской и Харьковской областях ожидаются значительные осадки, нарастание льда на дротах и деревьях. На остальной территории — без существенных осадков, на дорогах местами гололед. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер западный, 5−10 м/с, ночью на востоке юго-восточный, 7−12 м/с. В восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве 26 декабря будет без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет с мокрым снегом ночью и без существенных осадков днем. Температура воздуха в течение суток также будет колебаться в пределах −1…+1°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе в течение суток будет со снегом и мокрым снегом. Термометры в течение суток будут показывать температуру в пределах +3…+5°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре в течение 26 декабря предусматривает мокрый снег с дождем. Ожидается, что температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове в течение следующих суток предусматривает снег и мокрый снег. Температура воздуха будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье предусматривает дождь со снегом ночью и отсутствие осадков днем. Ночью столбики термометров опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +2…+4 °. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода на 26 декабря. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.


Геомагнитные возмущения. Инфографика: Gismeteo

Напомним, Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на январь.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров